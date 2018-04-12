Помпео заверил конгресс, что США продолжат "сдерживать" Россию

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заверил конгресс, что американская администрация продолжит сдерживать Россию.

"Если меня утвердят на пост госсекретаря США, то я могу вас заверить, что эта администрация продолжит предпринимать реальные действия, чтобы дать отпор, восстановить сдерживание России", — сказал он, выступая перед международным комитетом сената США.

Кандидатуру Помпео предстоит утвердить комитету по международным делам, это может занять не один день. Затем по ней проголосует полный состав сената. Кандидат вступает в должность после принесения присяги, что происходит обычно после голосования в сенате или на следующий день.

Глава комитета республиканец Боб Коркер ранее заявлял, что в палате не видят препятствий для утверждения Помпео. До этого Помпео в течение чуть более года возглавлял Центральное разведывательное управление США.