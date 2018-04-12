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ОЗХО обнародовала итоги расследования по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1218)
18:0112.04.2018
(обновлено: 19:30 12.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у ресторана Zizi, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у ресторана Zizi, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала в четверг доклад о веществе, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества. Великобритания созывает Совбез ООН после публикации доклада ОЗХО, встреча пройдет на следующей неделе, тогда как у России уже возник ряд вопросов к докладу.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД призвал Британию доказать, что Скрипали не участвуют в постановке

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

На фоне скандала с отравлением Великобритания, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.

Неназванное вещество

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова: Лондон пытается скрыть улики по "делу Скрипаля"

При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

При этом МИД Британии отказался ответить на вопрос РИА Новости, фигурирует ли в докладе ОЗХО по "делу Скрипаля" название "Новичок". "Полный текст доклада засекречен ОЗХО, и поэтому мы не сможем дать по данному поводу никаких комментариев", — сказал представитель британского МИД.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Форин-офис отказался сообщить, есть ли в докладе ОЗХО слово "Новичок"

Лондон созывает Совбез ООН

Великобритания уже призвала созвать 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО для обсуждения следующих шагов в связи с инцидентом в Солсбери. "Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы", — говорится в заявлении главы МИД Великобритании Борис Джонсона, поступившем в РИА Новости.

Кроме того, Лондон запросил проведение заседания СБ ООН по докладу на следующей неделе.

Реакция России

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд положений отчета ОЗХО "вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе, с британской стороной".

Следственные мероприятия в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
ОЗХО установила, чем отравили Скрипалей

"Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Россия, я еще раз повторяю, готова и открыта к проведению совместной работы", — сказала она.

По словам Захаровой, Россия не будет доверять каким-либо выводам в отношении дела Скрипаля до тех пор, "пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО, ко всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту".

"Это не вопрос веры, это вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше просто невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном. Нет никаких оснований полагать, что все это не является продолжением грубой провокации против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании", — отметила она.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Борис Джонсон прокомментировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям‍

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал доклад ОЗХО заказом, направленным на демонизацию России. По его мнению, ОЗХО дискредитировала себя в глазах не только России, но и мирового сообщества. Он подчеркнул, что химоружие на территории России уничтожено, о чем свидетельствуют соответствующие заключения. А для того, чтобы сравнить отравляющее вещество, необходим контрольный образец, из чего следует, что такой образец есть у Великобритании, отметил парламентарий.

Расследование закончится ничем?

В свою очередь сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил РИА Новости, что "Россия будет изучать результаты расследования ОЗХО и делать все возможное, чтобы прояснить ситуацию, которая политизирована до очень серьезного международного конфликта".

Он подчеркнул, что у России по-прежнему остаются вопросы, почему Лондон засекретил расследование этого дела, "что за "полигон смерти" устроили британцы по отношению к российским гражданам у себя на острове".

Юлия Скрипаль. Архивное фото
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
Скотленд-Ярд настаивает на подлинности заявления Юлии Скрипаль

Морозов полагает, что "дело Скрипаля" закончится точно так же, как и расследования по делам Бориса Березовского и Александра Литвиненко, то есть ничем". Он напомнил, что родственники Березовского и Литвиненко не согласны с выводами следствия, а по "делу Литвиненко" даже нет решения суда.

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