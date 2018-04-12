В МИД назвали примером безответственности США отмену консультаций с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США отменили консультации с РФ 11-12 апреля по гуманитарной тематике, это очередной пример безответственного подхода Вашингтона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз мы привлекаем внимание к крайне необязательному поведению администрации США в том, что касается мероприятий двустороннего диалога. Очередной пример — решение Вашингтона отменить назначенные на 11-12 апреля российско-американские консультации по культурно-гуманитарной проблематике", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что с просьбой о проведении консультаций обратился именно госдеп США.