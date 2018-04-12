Президенты Польши и Израиля приняли участие в "Марше живых" в Освенциме

Президент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на шествии Марш жизни в польском Освенциме

Президент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на шествии Марш жизни в польском Освенциме

ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Президенты Польши и Израиля Анджей Дуда и Реувен Ривлин принимают участие в традиционном "Марше живых" в польском Освенциме в память о жертвах Холокоста.

Марш живых — это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.

Дуда и Ривлин во главе колонны из нескольких тысяч участников марша направились из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма состоится главная церемония траурного мероприятия.

В марше принимают участие несколько тысяч человек, в том числе еврейская молодежь из Польши, Израиля и других стран, бывшие узники фашистских концлагерей.

© AFP 2018 / Janek Skarzynski Президент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на "Марш жизни" памяти жертв Холокоста между бывшими лагерями смерти Аушвица и Биркенау в Освенциме. 12 апреля 2018 © AFP 2018 / Janek Skarzynski Президент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на "Марш жизни" памяти жертв Холокоста между бывшими лагерями смерти Аушвица и Биркенау в Освенциме. 12 апреля 2018

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.