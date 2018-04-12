Премьер Словакии отметил важность хороших отношений с Россией

ПРАГА, 12 апр — РИА Новости. Для Словакии важно иметь с РФ хорошие отношения, антироссийские санкции не помогают решению проблем, с Москвой необходимо вести диалог, заявил в четверг новый словацкий премьер Петер Пеллегрини в интервью братиславской газете Pravda.
"Для Словакии важно иметь с Россией хорошие отношения, в том числе и потому, что экономика республики в определенной мере зависит от энергетических поставок из РФ. Словакия является надежным партнером стран-членов Евросоюза, однако мы при этом оставляем за собой право занимать, в случае необходимости, позицию, отвечающую интересам именно нашей страны", — сказал Пеллегрини.
Отвечая на вопрос об отношении к антироссийским санкциям, которые часто критиковал предшественник Пеллегрини на посту премьера, Роберт Фицо, нынешний глава правительства Словакии заявил, что убежден в том, что любые санкции никогда не приносят желаемых результатов.
Российский получатель продукции от предприятия в Праковце был уведомлен о том, что он уже не может рассчитывать на изделия из стран ЕС, включая запчасти, и должен озаботиться их закупкой внутри РФ. Завод в Праковце остался без экспорта своей продукции, мы теперь решаем эти проблемы, объяснил Пеллегрини.
Словакию потряс серьезный внутриполитический кризис после убийства 21 февраля этого года журналиста Яна Куциака, занимавшегося расследованиями о связях политиков с преступным миром.