Порошенко признал, что его режим засиделся в СНГ, заявили в Госдуме

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал намерения Украины выйти из СНГ пиаром президента страны Петра Порошенко.RT.
По словам парламентария, страны содружества ничего не потеряют от демарша Киева, поскольку Украина сейчас — "не просто агрессивный, но и непредсказуемый" член СНГ. Порошенко же должен понимать, что выход из организации не приблизит страну к вступлению в Евросоюз, добавил он.
Ранее украинский лидер поручил кабмину начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и предложил "окончательно закрыть" представительство страны "при соответствующих институтах в Минске".
Порошенко также пообещал внести в Раду проект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. По его словам, этот договор несовместим с интересами Киева.