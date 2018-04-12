Порошенко признал, что его режим засиделся в СНГ, заявили в Госдуме

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал намерения Украины выйти из СНГ пиаром президента страны Петра Порошенко.

"Петр Порошенко сегодня публично признал, что его режим в СНГ засиделся, и сам решил пойти на выход, не прощаясь", — сказал Белик в интервью RT

По словам парламентария, страны содружества ничего не потеряют от демарша Киева, поскольку Украина сейчас — "не просто агрессивный, но и непредсказуемый" член СНГ. Порошенко же должен понимать, что выход из организации не приблизит страну к вступлению в Евросоюз, добавил он.

Ранее украинский лидер поручил кабмину начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и предложил "окончательно закрыть" представительство страны "при соответствующих институтах в Минске".

Порошенко также пообещал внести в Раду проект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. По его словам, этот договор несовместим с интересами Киева.