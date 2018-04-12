Помощник Алиева назвал доклад ОБСЕ по выборам в Азербайджане предвзятым

Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Администрация президента Азербайджана заявила, что доклад ОБСЕ по выборам президента страны является предвзятым и далеким от истины.

"Перед тем, как принимать такие предвзятые и далекие от реальности доклады по выборам, наблюдательной миссии следовало бы немного подумать", — написал помощник Алиева по вопросам внешней политики Новруз Мамедов на своей странице в Facebook.

Он заявил, что "распространять заранее подготовленный материал как доклад является проявлением неуважения к избирателям страны-партеров, ее народу, волеизъявлению и выбору".