"Мощный удар по Украине": в Раде оценили разрешение на "Северный поток — 2"

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал Германию и Финляндию за выдачу разрешений на строительство газопровода "Северный поток — 2". Слова политика приводит "Европейская правда".

"Разрешение на строительство "Северного потока — 2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", — заявил парламентарий.

Сам газопровод Парубий назвал фактором дестабилизации для всего региона.

"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", — подчеркнул он.

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия, в апреле — Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет одобрения со стороны России, Швеции и Дании.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация "Северного потока — 2" возможна только в том случае, если Россия не откажется от использования газотранспортной системы Украины. При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что транзит может сохраниться на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".