Суд Испании освободил лидера каталонских "Комитетов защиты Республики"

МАДРИД, 12 апр – РИА Новости. Судья Национального суда Испании принял решение освободить одного из лидеров "Комитетов защиты республики" — каталонской общественной организации, выступающей за отделение Каталонии от Испании.

В четверг Тамара Карраско, задержанная на этой неделе в Каталонии, давала показания в Национальном суде в Мадриде. Ее подозревают в организации общественных беспорядков.

При этом судья Диего де Эгеа принял решение снять обвинения в терроризме и организации восстания и освободил ее, обязав являться раз в неделю в суд и запретив покидать территорию Испании. Уезжать из муниципалитета Виладеканс (Каталония), где она живет, Карраско может только при разрешении суда.

Кроме того, суд принял решение об аресте еще одного руководителя "Комитетов", имя которого не сообщается.

10 апреля гражданская гвардия провела ряд операций, в ходе которых были задержаны несколько человек в связи с беспорядками в последние недели в Каталонии, в том числе Тамара Карраско, на которую следствие возлагает ответственность за координацию действий протестующих по перекрытию дорог во время страстной недели. Подозреваемая распространяла в социальных сетях аудиозапись, где она объясняла стратегию комитетов и заявляла, что акции протеста могут начаться в портах.

Прокуратуры предъявила ей обвинения в терроризме и восстании.