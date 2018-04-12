Суд Испании освободил лидера каталонских "Комитетов защиты Республики"

МАДРИД, 12 апр – РИА Новости. Судья Национального суда Испании принял решение освободить одного из лидеров "Комитетов защиты республики" — каталонской общественной организации, выступающей за отделение Каталонии от Испании.
В четверг Тамара Карраско, задержанная на этой неделе в Каталонии, давала показания в Национальном суде в Мадриде. Ее подозревают в организации общественных беспорядков.
При этом судья Диего де Эгеа принял решение снять обвинения в терроризме и организации восстания и освободил ее, обязав являться раз в неделю в суд и запретив покидать территорию Испании. Уезжать из муниципалитета Виладеканс (Каталония), где она живет, Карраско может только при разрешении суда.
Кроме того, суд принял решение об аресте еще одного руководителя "Комитетов", имя которого не сообщается.
Прокуратуры предъявила ей обвинения в терроризме и восстании.