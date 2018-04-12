Депутат: ОЗХО дискредитировала себя в глазах мирового сообщества

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) своим докладом по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, дискредитировала себя в глазах всего мирового сообщества, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов (ЕР).

Ранее Организация по запрещению химического оружия опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь. Согласно докладу, результаты анализов подтверждают выводы Великобритании о природе вещества.

"Вы знаете, хоть она и общественная организация, Организация по запрету химоружия, но в любом случае, скажем так: мне кажется, это был заказ, именно заказ, направленный на продолжение демонизации Российской Федерации", — заявил РИА Новости Красов.

Он подчеркнул, что химоружие на территории России уничтожено, о чем свидетельствуют соответствующие заключения. А для того, чтобы сравнить отравляющее вещество, необходим контрольный образец, из чего следует, что такой образец есть у Великобритании, отметил парламентарий.

"То есть очень много пятен. И почему, коль они столь пристально расследовали там, почему английская сторона не допустила к совместному расследованию российскую сторону? Вопрос. Почему на запрос российской стороне представить (материалы) тоже никакого ответа не последовало? Почему наши специалисты в том числе не вошли в эту организацию и совместно этого расследования не проводили?" — отметил депутат.

Эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты организации завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.