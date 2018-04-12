Российские специалисты прибыли в Алжир для расследования крушения Ил-76

АЛЖИР, 12 апр — РИА Новости. Группа российских специалистов в четверг прибыла в Алжир для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета российского производства Ил-76, в результате которого погибли не менее 257 человек, сообщил РИА Новости алжирский источник, близкий к расследованию.

Ранее руководитель дивизиона "Ильюшин" Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин заявил журналистам, что специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина готовы оказать помощь в расследовании катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76.

Собеседник агентства подтвердил, что "группа российских специалистов прибыла", добавив, что "участие российских специалистов естественно в подобных случаях для установления исправности систем самолета".

В то же время алжирский военный источник сообщил РИА Новости, что "российская группа в сопровождении алжирских специалистов будет исследовать обломки самолета, черный ящик и технические детали, чтобы установить причины крушения самолета".

Военный источник отметил, что срок службы самолета должен был истечь в 2023 году, комментируя сообщения о том, что причиной аварии могло стать истечение срока эксплуатации самолета.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У лайнера на месте крушения особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. По данным Минобороны Алжира, число жертв катастрофы, по предварительным данным, составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.