Суд отказался освободить кандидата на пост главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 12 апр — РИА Новости. Судья Верховного суда (ВС) Испании отклонил ходатайство об освобождении кандидата на пост главы женералитета Каталонии Жорди Санчесу на время проведения заседаний парламента по его утверждению.

Заседание парламента должно состояться в пятницу. Жорди Санчес, бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" и депутат от партии "Вместе за Каталонию", находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме по обвинению в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября.

Его кандидатуру "Вместе за Каталонию" уже выдвигала на пост главы каталонского правительства, однако голосование так и не состоялось — Санчес добровольно снял свою кандидатуру. Однако несколько дней назад спикер парламента Роже Торрен вновь заявил о его выдвижении и назначил заседание на 13 апреля.

По мнению судьи ВС Пабло Льярены, Санчес не может быть освобожден, поскольку существует риск совершения им преступлений, аналогичных тем, в которых он обвиняется.

Ранее судья выдвинул против Санчеса обвинения в организации восстания, что по испанским законам предполагает до 30 лет тюремного заключения. Кроме того, Льярена заявил, что Санчес не может выступать на заседании и по видеосвязи.

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост главы женералитета должен присутствовать на заседании лично.

В Каталонии 21 декабря состоялись выборы в парламент, которые выиграла центристская партия "Граждане", однако у трех сепаратистских партий абсолютное большинство — 70 мандатов.

На пост главы женералитета сепаратисты выдвигают политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела и которым предъявлены обвинения в восстании в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Санчес, который находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме, уже выдвигался кандидатом на должность председателя правительства Каталонии, однако снял свою кандидатуру. Вторым кандидатом был Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе, однако и он отказался.

Голосование по третьему кандидату — бывшему официальному представителю правительства Пучдемона — Жорди Турулю — состоялось, но он не набрал в первом туре необходимого абсолютного большинства. На следующий день ему были предъявлены обвинения в восстании и растрате госсредств, он был задержан, второй тур был отменен.