Суд отказался освободить кандидата на пост главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 12 апр — РИА Новости. Судья Верховного суда (ВС) Испании отклонил ходатайство об освобождении кандидата на пост главы женералитета Каталонии Жорди Санчесу на время проведения заседаний парламента по его утверждению.
Его кандидатуру "Вместе за Каталонию" уже выдвигала на пост главы каталонского правительства, однако голосование так и не состоялось — Санчес добровольно снял свою кандидатуру. Однако несколько дней назад спикер парламента Роже Торрен вновь заявил о его выдвижении и назначил заседание на 13 апреля.
Ранее судья выдвинул против Санчеса обвинения в организации восстания, что по испанским законам предполагает до 30 лет тюремного заключения. Кроме того, Льярена заявил, что Санчес не может выступать на заседании и по видеосвязи.
Ранее Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост главы женералитета должен присутствовать на заседании лично.
На пост главы женералитета сепаратисты выдвигают политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела и которым предъявлены обвинения в восстании в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.
Голосование по третьему кандидату — бывшему официальному представителю правительства Пучдемона — Жорди Турулю — состоялось, но он не набрал в первом туре необходимого абсолютного большинства. На следующий день ему были предъявлены обвинения в восстании и растрате госсредств, он был задержан, второй тур был отменен.