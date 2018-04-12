RT организовал телемост с МКС для школьников из России и США

Девушка в очках виртуальной реальности во время просмотра видео из открытого космоса в формате 360. Архивное фото

Девушка в очках виртуальной реальности во время просмотра видео из открытого космоса в формате 360. Архивное фото

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Телеканал RT совместно с американской организацией "Астрономы без границ" и РКК "Энергия" организовал телемост между школами в России и США, а также прямую связь с МКС.

Задать вопросы российским космонавтам на МКС смогли российские школьники из Томска, Королева и Сочи. С американской стороны в проекте участвовали ученики школ из штатов Южная Каролина и Монтана. Кроме того, они смогли посмотреть панорамные видео проекта RT "Космос 360" в очках виртуальной реальности.

"Эмоции детей после общения с МКС и просмотра панорамных видеороликов RT говорят сами за себя. Надеюсь, что и другие американские школы захотят принять участие в проекте. Это ещё один пример того, что могут достигнуть США и Россия, работая вместе в космосе", — заявил руководитель RT360 Эдуард Чижиков.

Российский космонавт Андрей Борисенко, который в ноябре 2016 года в одной из серий проекта RT первым в мире показал уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС, отметил, что международное сотрудничество в космосе не прекращается.

"Я рад, что мы можем показать нашу работу в космосе, а также тому, что партнерство между американцами и русскими не только возможно, но и всячески приветствуется", — сказал он.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате, а в октябре 2017 года представил в рамках "Космоса 360" SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе.