Лидер КНДР сокращает роль военных в управлении страной, считает политолог

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пытается сократить роль военных в управлении страной, отводя им задачу исключительно обороны страны, считает профессор университета "Тонгук" Ким Йон Хён.
"Происходит устранение роли и влиятельной силы армии, устанавливается система руководящей роли партии", — приводит мнение профессора Ким Йон Хёна агентство Рёнхап. По его словам, это показывает, как формируется политика Ким Чен Ына вокруг партии и госаппарата.
В Госсовете у Ким Чен Ына остались только два заместителя: премьер-министр Пак Пон Чжу и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ.
Роль военных в КНДР возросла при отце нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ире, который создал для управления страной Комитет обороны и проводил политику Сонгун — "Армия превыше всего". После его кончины в декабре 2011 года власть в КНДР унаследовал Ким Чен Ын, при котором впоследствии был учрежден Госсовет.
Южнокорейский политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона полагает, что тем самым Ким Чен Ын пытается добиться смены поколений в элите страны.
Вместе с тем, вопреки прогнозам этого политолога, председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам не был отправлен в отставку, несмотря на возраст более 90 лет.