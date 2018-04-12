Лидер КНДР сокращает роль военных в управлении страной, считает политолог

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пытается сократить роль военных в управлении страной, отводя им задачу исключительно обороны страны, считает профессор университета "Тонгук" Ким Йон Хён.

К такому выводу он пришел по итогам состоявшейся накануне сессии Верховного народного собрания КНДР, которая освободила от должности заместителя председателя Госсовета, бывшего начальника Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со. В состав Госсовета введен новый руководитель ГПУ Ким Чон Гак, но он не занял поста заместителя председателя Госсовета.

"Происходит устранение роли и влиятельной силы армии, устанавливается система руководящей роли партии", — приводит мнение профессора Ким Йон Хёна агентство Рёнхап. По его словам, это показывает, как формируется политика Ким Чен Ына вокруг партии и госаппарата.

В Госсовете у Ким Чен Ына остались только два заместителя: премьер-министр Пак Пон Чжу и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ.

Роль военных в КНДР возросла при отце нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ире, который создал для управления страной Комитет обороны и проводил политику Сонгун — "Армия превыше всего". После его кончины в декабре 2011 года власть в КНДР унаследовал Ким Чен Ын, при котором впоследствии был учрежден Госсовет.

Руководитель отдела пропаганды и агитации ТПК Пак Кван Хо на нынешней сессии ВНС был введен в состав Госсовета, заменив собой Ким Ги Нама.

Южнокорейский политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона полагает, что тем самым Ким Чен Ын пытается добиться смены поколений в элите страны.

Вместе с тем, вопреки прогнозам этого политолога, председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам не был отправлен в отставку, несмотря на возраст более 90 лет.