Миссия ОБСЕ заявила, что ей мешали работать на участках в Азербайджане

Женщина голосует на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

Женщина голосует на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им помешали работать.

"Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой… На некоторых участках нашим наблюдателям помешали работать", — заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кориен Йонкер.

‌Ранее председатель центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что ЦИК провел оперативное расследование в связи с информацией о якобы нарушениях на выборах президента, она не подтвердилась.

Наблюдатели от ШОС и СНГ также заявляли, что выборы президента Азербайджана прошли открыто и прозрачно.

Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.