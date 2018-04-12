Британский журналист упал в бассейн в прямом эфире

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Британский журналист Майк Бушелл упал в бассейн в прямом эфире утреннего шоу. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Репортер брал интервью у команды британских пловцов, участвующих в Играх Содружества, которые проходят в Австралии.

Бушелл не заметил ступеньку на дне бассейна и, оступившись, упал в воду вместе со звуковым оборудованием. Гости эфира восприняли ситуацию с юмором. Журналист заметил, что все присутствующие на съемках "катаются по полу от смеха".

"Просто смотрите, куда вы ступаете, прежде чем заходить в бассейн", — предупредил зрителей Бушелл.

Из-за намокшего оборудования возникли проблемы со звуком, и журналисту пришлось передать слово ведущим в студии.