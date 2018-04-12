Миссия ОБСЕ рассказала о 17 случаях фальсификации голосов в Азербайджане

Плакат о выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджанской Республики в Москве. 11 апреля 2018

Плакат о выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджанской Республики в Москве. 11 апреля 2018

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена заявила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений на выборах президента Азербайджана.

"Они (наблюдатели) даже зафиксировали 17 случаев намеренной фальсификации", — заявила она на пресс-конференции, не уточнив участки, где фиксировались нарушения.

По ее словам, в ЦИК поступило "большое количество" дубликатов подписей избирателей.

"Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ сообщили о случаях, когда сотрудников компаний госсектора и студентов университетов заставляли идти на мероприятия правящей партии "Новый Азербайджан", присутствующим на них не разрешали уйти", — заявила де Сена.

Она также заявила, что азербайджанские СМИ работают в условиях ограничения свободы слова.

‌Ранее председатель центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что ЦИК провел оперативное расследование в связи с информацией о якобы нарушениях на выборах президента, она не подтвердилась.

Наблюдатели от ШОС и СНГ также заявляли, что выборы президента Азербайджана прошли открыто и прозрачно.

Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.