В Будапеште перезахоронили останки 21 советского воина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Останки 21 советского воина были торжественно перезахоронены в Будапеште при содействии представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"Двенадцатого апреля 2018 года в венгерской столице состоялось торжественное перезахоронение останков 21 российского (советского) воина, погибшего в январе-феврале 1945 года в ходе ожесточенных боев за город Будапешт", — говорится в сообщении.

По словам руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Аллы Афониной, останки советских солдат были обнаружены во время строительных работ в различных районах Будапешта.

"Останки советских героев перезахоронены с отданием воинских почестей на крупнейшем в Венгрии советском мемориале на кладбище Керепеши, где покоятся более 6 тысяч советских воинов Второй мировой войны", — добавляется в сообщении.

Кроме того, сотрудникам представительства частично удалось установить имена советских воинов, что стало возможным благодаря данным, размещенным на интернет-портале "Память народа", где опубликованы уникальные документы времен Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России.

Сообщается, что в церемонии приняли участие представители посольств Молдавии, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана в Венгрии, сотрудники представительства Минобороны РФ, учащиеся школы при посольстве России в Венгрии, представители общественности, а также министр обороны Венгрии Иштван Шимичко.