ОЗХО определила вещество, которым отравили Скрипалей

Палатка над скамейкой, на которой были найдены Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Палатка над скамейкой, на которой были найдены Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "токсичное химическое вещество", сообщает телеканал Sky News.

Sky News называет его "Новичком", при этом в самом документе, опубликованном СМИ, такой формулировки нет. Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

"Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое", — заявил глава британского МИД Борис Джонсон, комментируя доклад.

Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах, полученных в Портон-Дауне, однако теперь их подтвердили четыре лаборатории.

Он призвал провести 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО, чтобы "обсудить дальнейшие шаги".

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает причастность к инциденту и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

В начале апреля в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, подразумевающего совместное российско-британское расследование "дела Скрипаля". Из 41 участника исполкома организации только шесть поддержали документ.