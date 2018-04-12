ОЗХО определила вещество, которым отравили Скрипалей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "токсичное химическое вещество", сообщает телеканал Sky News.
"Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое", — заявил глава британского МИД Борис Джонсон, комментируя доклад.
Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах, полученных в Портон-Дауне, однако теперь их подтвердили четыре лаборатории.
Он призвал провести 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО, чтобы "обсудить дальнейшие шаги".
Инцидент в Солсбери
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
Россия категорически отрицает причастность к инциденту и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.
В начале апреля в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, подразумевающего совместное российско-британское расследование "дела Скрипаля". Из 41 участника исполкома организации только шесть поддержали документ.