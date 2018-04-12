Наблюдатели ОБСЕ отметили ограничения прав на выборах в Азербайджане

Женщины собираются отдать свои голоса на избирательном участке во время президентских выборов в Баку. Архивное фото

Женщины собираются отдать свои голоса на избирательном участке во время президентских выборов в Баку. Архивное фото

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Специальный координатор наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена заявила, что выборы президента Азербайджана прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции.

"Президентские выборы в республике Азербайджан прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточном представительстве конкуренции", — сказала она на пресс-конференции в четверг.

Ранее наблюдатель от ЦИК РФ Антон Лопатин заявил, что нарушений на выборах президента Азербайджана не зафиксировано.