Журналисты сорвали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам в Азербайджане

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. В Азербайджане журналисты прервали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам президента, передает корреспондент РИА Новости.

Глава азербайджанского информагентства "Сес" Бахруз Гулиев после заявлений миссии обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка.

Наблюдатели прервали пресс-конференцию, но спустя несколько минут вернулись и продолжили оглашение своих оценок.

Азербайджанские журналисты сорвали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ в Баку. pic.twitter.com/UW6LO7Gih7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.

Специальный координатор наблюдателей организации Нильза де Сена заявила, что выборы президента Азербайджана прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции.

При этом в ЦИК Азербайджана рассказали, что голосование было "прозрачным и справедливым".

Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане в среду. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.