ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд настаивает на подлинности заявления Юлии Скрипаль о самочувствии и состоянии ее отца, заявили РИА Новости в полиции, комментируя предположения посольства РФ об обратном.

В среду столичная полиция Лондона опубликовала текст заявления Юлии Скрипаль, в котором та, в частности, от первого лица сообщает, что чувствует себя все лучше, что она в безопасности, что ее отец все еще серьезно болен, что она сама не хочет общаться с журналистами и что она просит двоюродную сестру Викторию не пытаться с ней связаться. При этом она отмечает, что у нее есть доступ к друзьям и семье. Посольство РФ заявило, что у него есть большие сомнения, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявление действительно исходит от Скрипаль, и потребовало доказательств, что у нее все в порядке.

"Как и было указано, заявление было выпущено от лица Юлии Скрипаль", — заявил РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать заявление диппредставительства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.