Надежду Савченко отвезли на обследование, сообщила ее сестра

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившую голодовку с 23 марта, отвезли в клинику на обследование, сообщила в четверг ее сестра Вера Савченко.
"Согласно той информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее (Надежду Савченко — ред.) уже отвезли в клинику по ее согласию на обследование. Поэтому я снова буду сегодня просить о свидании, чтобы понять, чем все закончилось", — сказала Вера телеканалу "112 Украина".
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.