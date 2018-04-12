Надежду Савченко отвезли на обследование, сообщила ее сестра

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившую голодовку с 23 марта, отвезли в клинику на обследование, сообщила в четверг ее сестра Вера Савченко.

Ранее Вера Савченко заявила, что ее сестра за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты. Сама Надежда заявила, что продолжит голодать, пока не выйдет на свободу.

"Согласно той информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее (Надежду Савченко — ред.) уже отвезли в клинику по ее согласию на обследование. Поэтому я снова буду сегодня просить о свидании, чтобы понять, чем все закончилось", — сказала Вера телеканалу "112 Украина".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.