Турчинов рассказал о месте Украины в "клубе космических держав"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов включил страну в список космических держав, среди которых "забыл" упомянуть Россию.

Так, поздравляя украинцев с Днем космонавтики, Турчинов заявил, что космических держав в мире насчитывается не более десяти.

"Наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем Украина шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении", — ответил он, не упоминая Россию.

Также Турчинов не счел нужным напоминать о том, что День космонавтики празднуется в честь полета в космос Юрия Гагарина.

Ранее на Украине предложили перенести празднование Дня космонавтики в стране с 12 апреля на другую дату, которая будет касаться "новейшей украинской истории".