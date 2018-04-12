Турция ожидает от России перехода на безвизовый режим

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ожидает от Москвы возвращения безвизового режима для турецких граждан, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в четверг.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

"Наши отношения с Россией развиваются стремительно, мы провели уже семь заседаний Совета сотрудничества высшего уровня. Серьезное значение имел визит в Анкару российского президента Владимира Путина (3-4 апреля). За год мы достигли существенного роста товарооборота — на 32%. В прошлом году Турция приняла около 5 миллионов туристов из РФ, в этом году мы ждем 6 миллионов. Мы ждем возвращения безвизового режима, о чем заявили российской стороне", — сказал Аксой на брифинге в Анкаре.

Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, Россия готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего, водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса. Он добавил, что, возможно, в будущем будут созданы условия и для начала разговора о возвращении к действию межправсоглашения 2010 года о взаимных поездках граждан.