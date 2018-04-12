Капитану "Норда" запретили покидать Украину, он будет жить в Мелитополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Капитану арестованного украинскими пограничниками крымского судна "Норд" Владимиру Горбенко в ближайшее время запрещено покидать Украину, он будет находиться у родственников в Мелитополе, сообщил РИА Новости адвокат Александр Руденко.

Ранее Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли означенный судом залог, получив все документы о зачислении денег. Во вторник капитан "Норда" был освобожден из СИЗО Херсона. Позже шкиперу было предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Суд ему избрал меру пресечения в виде личного обязательства с запретом "посещать оккупированную территорию Крыма".

"У него обязательства сдать документы, которые дают право на выезд из Украины, в связи с этим он не может покинуть территорию Украины", — заявил РИА Новости Руденко, отметив, что по последнему обязательству ему нельзя и в Крым. По его словам, сейчас Горбенко находится у своих родственников в городе Мелитополь Запорожской области.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".