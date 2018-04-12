СМИ узнали о возможном открытии посольства США в КНДР

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Администрация США обсуждает возможность открытия посольства в Пхеньяне в случае конкретных шагов КНДР по ее денуклеаризации, сообщает со ссылкой на неназванные источники южнокорейская газета "Тона ильбо".
"Администрация Дональда Трампа в США приступила к разработке плана на случай, если Северная Корея пойдет на конкретные меры по денуклеаризации", — пишет в этой связи в интернет-версии "Тона ильбо".
По ее словам, если переговоры Северной Кореи и США на высшем уровне пойдут хорошо, в Вашингтоне прежде всего рассматривается предложение о частичной "нормализации отношений".
"Администрация Трампа при подготовке к переговорам с Северной Кореей обсуждала такие меры, как открытие координационных представительств в Вашингтоне и Пхеньяне, предоставление гуманитарной помощи Северной Корее, учреждение посольств между двумя странами", — утверждает издание. Однако, отмечает она со ссылкой на источники, из-за нынешних санкций экономическая помощь США для КНДР исключена.
Месяц назад эта же газета написала, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.
При президенте США Билле Клинтоне американцы вели переговоры с КНДР об установлении дипломатических отношений некоторое время спустя после заключения в 1994 году первой сделки о прекращении северокорейской ядерной программы.
Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего посольства ГДР, в котором потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в КНДР. Однако после смены власти в Америке и появления правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.