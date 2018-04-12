СМИ узнали о возможном открытии посольства США в КНДР

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Администрация США обсуждает возможность открытия посольства в Пхеньяне в случае конкретных шагов КНДР по ее денуклеаризации, сообщает со ссылкой на неназванные источники южнокорейская газета "Тона ильбо".

На 27 апреля намечен межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

"Администрация Дональда Трампа в США приступила к разработке плана на случай, если Северная Корея пойдет на конкретные меры по денуклеаризации", — пишет в этой связи в интернет-версии "Тона ильбо".

По ее словам, если переговоры Северной Кореи и США на высшем уровне пойдут хорошо, в Вашингтоне прежде всего рассматривается предложение о частичной "нормализации отношений".

"Администрация Трампа при подготовке к переговорам с Северной Кореей обсуждала такие меры, как открытие координационных представительств в Вашингтоне и Пхеньяне, предоставление гуманитарной помощи Северной Корее, учреждение посольств между двумя странами", — утверждает издание. Однако, отмечает она со ссылкой на источники, из-за нынешних санкций экономическая помощь США для КНДР исключена.

Месяц назад эта же газета написала, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

Предложение о заключении мирного договора с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена. В Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность, поскольку США связаны союзническими обязательствами с Республикой Корея, по законам которой Северная Корея представляет собой даже не государство, а запрещенную "антигосударственную организацию".

При президенте США Билле Клинтоне американцы вели переговоры с КНДР об установлении дипломатических отношений некоторое время спустя после заключения в 1994 году первой сделки о прекращении северокорейской ядерной программы.

Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего посольства ГДР, в котором потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в КНДР. Однако после смены власти в Америке и появления правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.