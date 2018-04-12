Алиев побеждает с 86% на выборах после обработки данных всех участков

БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает с 86,03% голосов на президентских выборах после обработки данных со всех избирательных пунктов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

"Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 86,03% голосов избирателей после обработки данных со всех пунктов" — сказал Панахов.

По его словам, на выборах проголосовало 3 962 123 человека. "Число обработанных бюллетеней составляет 3 962 096", — сказал он.

На "горячую линию" ЦИК поступило около 300 обращений. Окончательная явка составила 74,3%, добавил Панахов.

ЦИК Азербайджана, согласно Избирательному кодексу, до 21 апреля должен подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения. Конституционный суд в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.