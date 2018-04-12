В офисе "Украинских железных дорог" начались обыски

11:1712.04.2018
(обновлено: 11:19 12.04.2018)
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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия в офисе компании "Украинские железные дороги" в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба компании.
"Сейчас в помещении офиса ПАО "Укрзализныця", по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", — говорится в сообщении.
Как отмечается, руководство компании не препятствует проведению следственных действий и создает все необходимые условия для работы правоохранителей.