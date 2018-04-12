Эксперт прокомментировал заявление Помпео об окончании "мягкой политики"

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Заявление кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео о том, что время мягкой политики в отношении России прошло, не приведут к изменению курса внешней политики Вашингтона, но градус этого курса может повышаться, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил ранее, что время мягкой политики Соединенных Штатов в отношении РФ прошло, но дипломатия продолжится. При этом он добавил, что вовсе не является "ястребом" во внешней политике и что война для него — крайняя мера.

Слушания по кандидатуре Помпео на пост госсекретаря пройдут в четверг в сенате США.

Курс не изменится

По словам Ивана Тимофеева, политика Вашингтона по отношению к Москве и так уже жесткая.

"Конечно, можно придумать что-нибудь еще более жесткое. Но то состояние отношений, которое у нас есть сегодня (между США и РФ) трудно назвать мягким. Поэтому здесь, скорее всего, если не произойдет ничего сверхъестественного или неожиданного в виде военного столкновения в Сирии, будет развитие того курса, которое есть сегодня. Он уже достаточно жесткий", — сказал эксперт.

"Логика курса останется той же, градус курса будет повышаться", — добавил собеседник агентства.

При этом, по словам Тимофеева, если дойдет до военного столкновения США и России в Сирии, то стоит ожидать большую неопределенность в отношениях Вашингтона и Москвы, ждать какой-то эскалации и серьезного кризиса в отношениях.

"Тут уже неважно, Помпео будет (госсекретарем) или не Помпео. Это уже будет совершенно другая логика отношений", — подчеркнул Тимофеев.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

После информации о химатаке в Думе президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на это. Кроме этого, американский лидер сообщил в понедельник, что решение о действиях Соединенных Штатов в данной ситуации будет принято в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственности за произошедшее президента России Владимира Путина.

Кроме этого, Трамп прокомментировал в среду в Twitter сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные". При этом на момент твита никакого решения об ударе по Сирии принято не было, тем более о ракетном ударе, это и повергло в изумление помощников президента, сообщала CNN.