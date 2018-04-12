МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший руководитель РЖД Владимир Якунин рассказал, почему канцлер Германии Ангела Меркель испытывает неприязнь к россиянам. Об этом он написал в своей книге "Коварная колея" (Treacherous Path).

Якунин заметил, что Меркель родилась в Восточной Германии и хорошо говорит по-русски, но на встречах с россиянами она всегда общается через переводчика. Экс-глава РЖД предположил, что канцлер делает так из-за "некой фобии". Его догадки подтвердились во время разговора с Меркель.

"Она приветствовала меня у дверей приемной и сразу заговорила со мной по-русски. Она сказала: "Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была маленькой, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским", — цитирует Меркель автор.

В ответ Якунин заметил, что неподалеку находится большой универмаг, и если бы он "хоть на секунду мог представить себе, что это вылечит раны" Меркель, он бы "сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть". Но это, уверен автор, едва ли может помочь.

Книга "Коварная колея" на английском языке вышла 12 апреля в издательстве Biteback Publishing в бумажном и электронном форматах.