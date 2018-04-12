СМИ сообщили о прибытии на Крит двух американских самолетов разведки

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости. Два американских самолета разведки приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите, сообщает сайт Iefimerida.

По данным издания, это самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, они использовались во время крупных авиационных операций "Несокрушимая свобода" в Афганистане и Ираке. Самолеты этого типа использовались и в ходе операций США меньшего масштаба в Африке и в Латинской Америке.

На Крите расположена крупная американская военная база в Суде. По сообщению газеты "Вима", базы США и Великобритании на Кипре, по всей видимости, сыграют ключевую роль в случае военной операции в Сирии.

Американский самолет-шпион RS 135 V 9 апреля взлетел с Суды и пролетел над береговой линией Восточного Средиземноморья для сбора информации.

База в Суде сыграла ключевую роль в нескольких войнах в странах юго-восточного Средиземноморья и в более широком регионе вокруг них. Ее роль была решающей в арабо-израильской войне 1973 года. Залив Суда оказался жизненно важным для ВМС США в отношении поставок шестому флоту. В войне в Югославии база Суда обслуживала оперативные потребности НАТО как центр шпионажа и как центр воздушных операций. Аналогичную роль она сыграла и в американской атаке на Ливию в 1986 году и затем в других операциях, пишет газета.

Что касается британских баз Акротири и Делекия на Кипре, то они могут действовать без информирования кипрского правительства: территории баз находятся под британским суверенитетом, пишет газета.

В сообщении говорится также, что на Кипре есть также британский суперсовременный радар. Помимо этого в рамках американской системы слежения и перехвата сообщений "Эшелон" действует станция Агиос Николаос в Фамагусте, и в случае с Сирией ей также предстоит сыграть важную роль, полагает газета.