СМИ сообщили о прибытии на Крит двух американских самолетов разведки

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости. Два американских самолета разведки приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите, сообщает сайт Iefimerida.
На Крите расположена крупная американская военная база в Суде. По сообщению газеты "Вима", базы США и Великобритании на Кипре, по всей видимости, сыграют ключевую роль в случае военной операции в Сирии.
Американский самолет-шпион RS 135 V 9 апреля взлетел с Суды и пролетел над береговой линией Восточного Средиземноморья для сбора информации.
Что касается британских баз Акротири и Делекия на Кипре, то они могут действовать без информирования кипрского правительства: территории баз находятся под британским суверенитетом, пишет газета.
В сообщении говорится также, что на Кипре есть также британский суперсовременный радар. Помимо этого в рамках американской системы слежения и перехвата сообщений "Эшелон" действует станция Агиос Николаос в Фамагусте, и в случае с Сирией ей также предстоит сыграть важную роль, полагает газета.