Путин поздравил Алиева с переизбранием

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительную телеграмму И.Г. Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении.

Путин в поздравлении отметил, что убедительная победа Алиева на выборах наглядно подтверждает его высокий политический авторитет, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

Пресс-служба также сообщила, что президент России высоко оценил усилия Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах.

Внеочередные президентские выборы прошли в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.