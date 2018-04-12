Конференция по борьбе с терроризмом может пройти в конце года в Тегеране

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Международная конференция по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия по противодействию ему может пройти в конце года в Тегеране, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом он сообщил в рамках двусторонней встречи со спикером нижней палаты парламента Афганистана Абдулом Рауфом Ибрагими.

"Мы рассматриваем возможность в конце текущего года вновь собраться, продолжая предыдущую конференцию в Исламабаде, уже в Тегеране обсудить вопросы терроризма, поднять вопросы безопасности, нераспространения наркотиков с участием наших коллег из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Китая и Сирии", — сказал Володин.

Делегация Госдумы во главе с Володиным ранее в среду прибыла в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ.