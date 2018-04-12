Наблюдатели от России не зафиксировали нарушений на выборах в Азербайджане

Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Нарушений на выборах президента Азербайджана не зафиксировано, заявил в четверг на пресс-конференции наблюдатель от ЦИК РФ Антон Лопатин.

"Нарушений на выборах нет", — сказал он.

Внеочередные президентские выборы прошли в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.