Наблюдатели от СНГ не сомневаются в легитимности выборов в Азербайджане

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Миссия СНГ считает выборы президента Азербайджана свободными, легитимными и прозрачными, заявил в четверг глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.

"Миссия СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Азербайджанской Республики. Миссия СНГ пришла к выводу, что состоявшиеся 11 апреля 2018 года внеочередные выборы президента проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Азербайджана. Выборы прошли на конкурентной основе, были свободными, прозрачными, открытыми", — сказал он на пресс-конференции.

За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.