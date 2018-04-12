Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные корабли покинули порт Тартус в Сирии. Об этом свидетельствуют данные спутниковых изображений, опубликованных компанией Image Satellite Internacional.

Так, на одном из снимков видно семь кораблей, стоящих в порту, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. На другом фото, датированном 11 апреля, видно, что большинства кораблей уже нет на прежнем месте, и в порту остается лишь одна субмарина.

"В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса "Кило", — отмечается в подписи к кадрам.

В понедельник на фоне появившихся сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп сначала подтвердил, что скоро нанесет удар по Сирии, однако несколько позже сделал заявление в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и налаживать отношения.

Накануне стало известно, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный ракетами "Томагавк", приблизился к сирийскому городу Тартус. Кроме того, сообщалось, что к берегам Сирии направляется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" и десятком боевых кораблей.

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