Наблюдатели СНГ отметили качественную подготовку к выборам в Азербайджане

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Бак

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Бак

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Наблюдатели СНГ отметили качественную подготовку к выборам президента в Азербайджане, заявил на пресс-конференции глава миссии Сергей Лебедев.

"Хорошая, качественная подготовка к выборам была проведена ЦИК", — сказал он.

Ранее наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества заявили, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане были прозрачными и демократичными.

Внеочередные президентские выборы прошли в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.