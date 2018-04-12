Семь полицейских и глава района погибли при атаке талибов* в Афганистане

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* атаковали здание районной администрации и КПП полиции города Газни в центральной части Афганистана, погибли глава района и семь полицейских, сообщает телеканал Tolo News.
Инцидент произошел в ночь на четверг.
"Али Шамс Дост (глава района) и семь полицейских убиты в ходе столкновений" — сообщила полиция, отметив, что еще девять полицейских пострадали.
Кроме того, сообщается о 27 жертвах среди талибов.
* Террористическая организация, запрещена в России