В ШОС оценили прошедшие в Азербайджане президентские выборы

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Внеочередные выборы президента Азербайджана состоялись на широкой конкурентной основе, кандидатам было предоставлено бесплатное эфирное время вдвое больше положенного по закону, заявили наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%. Миссия вела наблюдение в пяти городах Азербайджана, в том числе в Баку. Всего наблюдатели посетили 384 участка.

"Миссия отмечает, что выборы президента Азербайджанской Республики состоялись на широкой конкурентной основе с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для того, чтобы избиратели смогли сделать самостоятельный и осознанный выбор", — говорится в заявлении.

Наблюдатели добавили, что ЦИК были созданы благоприятные условия для голосования избирателей с физическими ограничениями. На участках были бюллетени со шрифтом Брайля. Использование ЦИК бесцветных чернил, видимых при высвечивании ультрафиолетовой лампой, наблюдатели назвали "надёжным средством для предотвращения многократного голосования".

Наблюдатели отметили хороший уровень подготовки членов УИК и активное участие избирателей в голосовании.

Также наблюдатели ШОС обратили внимание на то, что ЦИК предоставил кандидатам по шесть часов в неделю бесплатного эфирного времени, что в два раза превышает норму, указанную в законах страны.