В США в День космонавтики стартует "космический" аукцион

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Автографы советских космонавтов и макеты российской ракеты представят на стартующем в США 12 апреля в годовщину первого полета человека в космос онлайн-аукционе космических раритетов.

Как свидетельствует размещенный на сайте аукционного дома RR Auction каталог, на аукцион, получивший название "Весь космос", выставлены около 700 лотов. В их числе — почтовая открытка с изображением Юрия Гагарина и его автографом, а также бюст первого человека в космосе, датированный 1962 годом.

О достижениях советской космонавтики на аукционе также напомнит модель ракеты "Восток-6" масштабом 1:25, на которой в 1963 году совершила полет первая женщина в космосе — Валентина Терешкова. Предпродажная оценка лота составляет 6 тысяч долларов. Так же организаторы оценили модель российского пилотируемого корабля "Союз ТМА-13", который стартовал к МКС в октябре 2008 года.

На торгах также выставляются, как анонсировали организаторы, памятные монеты с изображением собак-испытателей Белки и Стрелки, Лайки и Чернушки, отлитые в 2005 и 2007 годах в Самаре. Организаторы уточняют, что монеты отлиты из побывавших в космосе материалов. На торгах также выставляется фотография Валентины Терешковой и Валерия Быковского, Терешковой и Алексея Леонова с автографами советских космонавтов.

Советские и российские раритеты оцениваются организаторами сравнительно недорого. Самой же дорогой по итогам торгов, как ожидают организаторы, может стать серия карандашных рисунков, схем и диаграмм "отца американской космонавтики" — бежавшего в США из разгромленной фашистской Германии Вернера фон Брауна. За архив из принадлежащих его руке 17 рисунков и схем, которые ученый подготовил в 1952-1954 годах для иллюстраторов серии статей в американском журнале Collier’s, организаторы торгов надеются выручить более 100 тысяч долларов.

На торгах также представлена карта звездного неба, принадлежавшая астронавту НАСА, второму человеку, ступившему на Луну, Эдвину Олдрину. Карта, как сообщают организаторы, побывала на Луне в ходе полета корабля "Аполлон —11" и может найти нового владельца за 50 тысяч долларов. Также особенно ценным лотом организаторы считают подписанный астронавтами НАСА Томасом Стаффордом и Юджином Сернаном флаг США, побывавший у Луны в 1969 году в ходе миссии корабля "Аполлон-10". Организаторы оценивают экспонат в 40 тысяч долларов.

На аукцион выставлены множество фотографий, автографов, обломки метеоритов и прочих артефактов американской программы освоения космоса.

Прием ставок организаторы торгов начнут на сайте торгового дома 12 апреля и завершат вечером 19 апреля.

В США День астронавта отмечается в последнюю пятницу января, и, в отличие от российского праздника, он является днем памяти о погибших во имя освоения космоса астронавтах. День был выбран в связи близостью к этой дате катастроф миссии "Аполлон-1" и спейс-шаттлов "Коламбия" и "Челенджер".