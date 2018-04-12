Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия

ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Китай и США не ведут никаких переговоров по обострившимся торговым спорам, Белый дом не проявляет желания вести диалог, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, отметив, что Пекин готов дать отпор Вашингтону.
По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважает ли все еще Вашингтон ВТО и подчиняется ли правилам многосторонней торговой системы. Он подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".
В ответ на это Госсовет КНР решил ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда Вашингтон объявит о введении своих пошлин на китайские товары.