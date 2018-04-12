РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россия подняла в ГА ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (599)
05:1612.04.2018
(обновлено: 05:24 12.04.2018)
011371
© Fotolia / Jörg HackemannШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© Fotolia / Jörg Hackemann

ООН, 12 апр — РИА Новости. Россия подняла вопрос высылки властями США дипломатов постпредства страны при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российской миссии.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В СВР назвали высылку российских дипломатов пособничеством терроризму

Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, 11 апреля по запросу РФ был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных здесь делегаций.

"За последние годы они стремительно ухудшаются", — заявил он.

По его словам, в ходе встречи "обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств" в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей.

Российская делегация потребовала "принять необходимые меры по исправлению ситуации".

В конце марта США приняли решение о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с инцидентом в Солсбери.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Небензя сообщил, чем постпредство при ООН компенсировало высылку дипломатов
"В результате США нарушили основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания", — сказал представитель российской миссии.

Он также напомнил о нарушении США соглашения о штаб-квартире ООН, заключенного в 1947 году при захвате одного из объектов, принадлежащих постпредству России при ООН, введении ограничения свободы передвижения дипломатов ряда миссий 25-мильной зоной и задержках в выдаче и продлении виз.

"Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой", — сказал Стржижовский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с российскими дипломатами в Москве. 9 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Высланные российские дипломаты рассказали, по чему скучали в командировках
Согласно соглашению, подписанному США и ООН 26 июня 1947 года, "федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям".

Отдельная статья документа гласит, что вышеуказанные положения "должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов".

Однако в случае нарушения представителем того или иного государства "привилегии пребывания в стране" — то есть "деятельности в США вне своих официальных обязанностей", предполагается, что "исключение из законов и норм США в отношении пребывания в стране иностранцев" на такого человека распространяться не будут.

 

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Высылка российских дипломатов и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена