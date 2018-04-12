Россия подняла в ГА ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства

ООН, 12 апр — РИА Новости. Россия подняла вопрос высылки властями США дипломатов постпредства страны при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российской миссии.
Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, 11 апреля по запросу РФ был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных здесь делегаций.
"За последние годы они стремительно ухудшаются", — заявил он.
По его словам, в ходе встречи "обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств" в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей.
Российская делегация потребовала "принять необходимые меры по исправлению ситуации".
В конце марта США приняли решение о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с инцидентом в Солсбери.
Он также напомнил о нарушении США соглашения о штаб-квартире ООН, заключенного в 1947 году при захвате одного из объектов, принадлежащих постпредству России при ООН, введении ограничения свободы передвижения дипломатов ряда миссий 25-мильной зоной и задержках в выдаче и продлении виз.
"Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой", — сказал Стржижовский.
Отдельная статья документа гласит, что вышеуказанные положения "должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов".
Однако в случае нарушения представителем того или иного государства "привилегии пребывания в стране" — то есть "деятельности в США вне своих официальных обязанностей", предполагается, что "исключение из законов и норм США в отношении пребывания в стране иностранцев" на такого человека распространяться не будут.