ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Время мягкой политики США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.
"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.
В числе мер в отношении России Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".
"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — говорится в показаниях Помпео.
Обострение отношений и высылка дипломатов
Очередная эскалация напряженности между Россией и США произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные якобы применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.
В среду президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии. Спустя некоторое время он опубликовал очередной пост в Twitter, в котором констатировал, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.