Помпео: США не намерены "играть в игры" с КНДР на переговорах

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не будут "играть в игры" с КНДР, настроены на денуклеаризацию, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

"Осталось сделать немало дипломатической работы, в том числе по поддержке намерения президента встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Эта встреча будет проходить на фоне приверженности нашего президента достижению денуклеаризации. Он (Трамп — ред.) также намерен не допустить того, чтобы Америка подвергалась риску из-за северокорейского арсенала ядерного оружия", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

Слушания по кандидатуре Помпео на пост госсекретаря пройдут в четверг.

"Я читал исторические материалы ЦРУ о предыдущих переговорах с северокорейцами, и я уверен, что мы не повторим ошибок прошлого. Президент Трамп не будет играть в игры за столом переговоров, и я тоже не буду", — говорится в показаниях.

"Ставки высоки для всех, но я считаю, что они выше всего для северокорейского режима", — заключил Помпео.