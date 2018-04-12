ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Министерство юстиции США передало комитету по разведке палаты представителей двухстраничный документ, с которого местная контрразведка начала расследование так называемого российского вмешательства в выборы в США, сообщило издание Hill со ссылкой на свои источники.

По заявлению председателя комитета Девина Нунеса, ему позволили изучить документ только после того, как он пригрозил вынести порицание конгресса директору ФБР Кристоферу Рэю и первому замгенпрокурора Роду Розенстайну. В теории это грозило обоим высокопоставленным чиновникам отстранением от должности.

Документ касается сбора данных, в том числе и прослушки, на основании которых ФБР затем начало расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы и о потенциальной связи членов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Комитет по разведке палаты представителей уже объявил, что никакой связи Трампа с Россией он не нашел, однако расследование продолжается в сенате и в министерстве юстиции под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Пейджа. В опубликованной записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

Демократы в ответ заявили, что ФБР и Минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "истории с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельности в 2016 году, в том числе в Москве".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".