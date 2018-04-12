США осудили очередной ракетный обстрел Эр-Рияда хуситами

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США осуждают очередной ракетный обстрел Эр-Рияда йеменскими хуситами, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы поддерживаем право наших саудовских партнеров на охрану своих границ против данных угроз, которые раздувает Иран путем распространения оружия и дестабилизирующих действий в регионе", — сказала Науэрт.

По ее словам, постоянные атаки хуситов на города Саудовской Аравии ставят под вопрос их приверженность мирному процессу. Науэрт вновь призвала все партии вести переговоры по окончанию гражданской войны в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.