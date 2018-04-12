ОЗХО передала Великобритании итоги расследования по делу Скрипаля

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили изучение обстоятельств отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации, пишет газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД.
"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — заявил представитель ведомства.
"Мы попросили их завтра распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы, чтобы все могли их увидеть в 12.00 (14.00 мск)", — сказал он.
Инцидент в Солсбери
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.
В начале апреля в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, подразумевающего совместное российско-британское расследование "дела Скрипаля". Из 41 участника исполкома организации только шесть голосов было подано за проект такого решения.