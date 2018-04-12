Посол Гондураса принял участие в караване мигрантов в Мексике

МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера в среду принял участие в так называемом караване мигрантов – акции, которая призвана привлечь внимание к проблеме мигрантов из центральноамериканских стран.

Примерно 150 участников марша прошли в среду по одному из районов мексиканской столицы. Их сопровождали дипработники посольства Гондураса во главе с послом.

"У меня приказ от руководства страны – помочь гондурасцам, которые идут в караване. Там их порядка 200 человек, и мы им поможем со всеми процессами оформления документов и всем необходимым", — сказал Ривера.

Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.

На минувшей неделе МИД и МВД Мексики сообщили, что караван, известный под названием "Крестный путь мигранта", начал распадаться по решению самих его участников.