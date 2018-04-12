Кувейтские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут из-за угроз в адрес Сирии

КАИР, 12 апр – РИА Новости. Кувейтские авиалинии Kuwait Airways приостановили выполнение рейсов в столицу Ливана Бейрут в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести удары по соседней с Ливаном Сирии.

"Принято решение приостановить выполнение рейсов в Бейрут с четверга 12 апреля", — говорится в сообщении компании в Twitter.

В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра, согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов.

Кувейтские авиалинии просят отнестись с пониманием к этому решению, принятому в соответствии с требованиями безопасности, и обещают незамедлительно уведомить об изменении ситуации.